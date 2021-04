Protest la Câmpulung împotriva guvernanților Cateva zeci de persoane au animat duminica seara Piața Primariei Campulung, participand la un protest asociat celorlalte mișcari de strada din țara. Cu vuvuzele au atras atenția asupra nemulțumirilor care sunt identice celorlalți revoltați din Romania, fiind monitorizați de cațiva reprezentanți ai forțelor de ordine. Citește și Vitezomani depistați de radar in localitațile […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, afirma ca sunt mai multe cazuri de medici cercetati pentru diseminarea de informatii false, dar atrage atentia asupra "fenomenului social": "oamenii cred in astfel de purtatori de mesaje - si vorbim de oameni care propaga neadevaruri, oameni…

- The fact that the 'Unitatea' Metro Free Trade Union (USLM) union blocks the Bucharest subway is a slap in the face of the entire of Romania, and when mafia interests are threatened, a handful of people fret over preserving privileges and sinecures, reads Transport Minister Catalin Drula's Facebook…

- Mai multe cladiri importante din țara vor fi iluminate in roșu, fiind organizate și o serie de activitați cu tematica specifica. Astazi este marcata la nivel internațional Ziua mondiala de lupta impotriva tuberculozei, eveniment care nu a ramas trecut cu vederea nici de autoritațile și organizațiile…

- Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, primarul Brasovului, Allen Coliban anunța ca in prezent, municipiul pe care il administreaza ocupa locul intai in topul orașelor care iau masuri impotriva poluarii. „Brașovul este pe locul I in topul orașelor care iau masuri impotriva poluarii, dar mai…

- "Campania de vaccinare trebuie sa continue" Foto: gov.ro. Florin Cîtu: "Sunt câteva lucruri care trebuie clarificate. Am vazut eu mai multe informații în spațiul public și eu zic ca trebuie sa fie foarte atenți cu aceste informații. În primul rând, Agenția Europeana…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au inceput deja sa studieze daca o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 ar putea crește eficacitatea impotriva tulpinilor noi de COVID-19. Studiul este momentan restrans și va fi efectuat pe 144 de persoane, care au participat la studiile inițiale. Rezultatele acestui…

- „In calitate de prim-vicepresedinte al PNL va spun ca daca se va intampla acest lucru, voi cere excluderea acestuia din partid. Atunci cand functionezi intr-o coalitie, atunci cand impartasesti niste valori si atunci cand vrei cu adevarat sa schimbi Romania in bine si sa o modernizezi, nu e loc de razboaie…