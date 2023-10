Stiri pe aceeasi tema

- Rudele și prieteneii lui Sebastian și ai Robertei, cei doi tineri care au murit in accidentul din localitatea 2 mai au protestat duminica seara, in Piața Victoriei: „Cei pe care ii iubim nu pleaca” este unul dintre sloganele afișate de aceștia. Citește și: Sora contra sora si mama – la mijloc!!! Scandal…

- Rude si prieteni ai celor doi tineri care au murit in accidentul din localitatea 2 Mai au protestat, duminica, in Piata Victoriei, solicitand, intre altele, inasprirea pedepselor pentru soferii care se urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, cat si ca Politia sa actioneze…

- Rude si prieteni ai celor doi tineri care au murit in accidentul de la 2 Mai au protestat, duminica, in Piata Victoriei, și au cerut pedepse mai aspre pentru soferii care se urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, dar si ca Politia sa actioneze conform legislatiei.

- Rude si prieteni ai celor doi tineri care au murit in accidentul din localitatea 2 Mai au protestat, duminica, in Piata Victoriei, solicitand, intre altele, inasprirea pedepselor pentru soferii care se urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, cat si ca Politia sa actioneze…

- Dreptate pentru victimele lui Vlad Pascu, șoferul care s-a urcat drogat la volan și a produs atata durere. Duminica seara, prietenii lui Sebastian, unul dintre tinerii uciși in accident, au organizat un protest.

- Accidentul de la 2 Mai a lasat rani adanci dupa moartea Robertei și a lui Sebastian. Anchetatorii au descoperit ca Vlad Pascu, șoferul drogat care a provocat accidentul mortal nu se afla ingur in mașina, ci alaturi de prietenii sai.

- A fost cea mai dureroasa zi pentru familiile celor doi tineri uciși de Vlad Pascu. Sebastian Andrei Olariu și Roberta Marina Dragomir, cei doi studenți la Facultatea de Geografie din Universitatea București, au fost ingropați in aceeași zi, dar in cimitire diferite. ”Cred se putea evita ceea ce s-a…

- Jandarmeria Capitalei, alaturi de celelalte instituții cu atribuții in domeniu, va lua masuri pentru asigurarea unui climat de siguranta la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publica si protectia participantilor la adunarea publica organizata de Partidul Noua Dreapta.Jandarmeria Capitalei…