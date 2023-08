Protest în Piața Victoriei, la 5 ani de la mitingul diasporei. S-a cerut dreptate pentru victimele abuzurilor jandarmilor Sute de protestatari s-au adunat, joi seara, in Piața Victoriei, la 5 ani de la mitingul diasporei. Oamenii au cerut sa se faca dreptate pentru persoanele abuzate de jandarmi in urma cu 5 ani. Protestatarii au avut cu pancarte cu mesaje precum: “10 august. Inlacrimati, dar nu de la gaze”, “10 august. Nu uitam”, “Nu uitam. Nu iertam. 10 august 2018″, Dreptate pentru 10 august”, “10 august – 770 de oameni au fost gazati si batuti”. Procurorii militari au trimis in judecata 16 jandarmi pentru infractiuni de abuz in serviciu si purtare abuziva. Printre jandarmii trimisi in judecata se numara fostii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

