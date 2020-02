Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni s-au adunat, duminica la pranz, in Piata Universitatii din Bucuresti pentru a protesta fata de procurorii care au anchetat cazul Caracal, in care Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre pentru…

- DIICOT l-a trimis in judecata miercuri pe Gheorghe Dinca pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre, el fiind acuzat ca le-a ucis pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu in locuinta sa din...

- Conform unor surse DIICOT, Gheoghe Dinca va fi trimis in judecata saptamna viitoare. Avocații familiilor Maceșanu și Melencu acuza ca lipsește un document important din dosarl Caracal. Este vorba despre certificatul constatator al morții Luizei Melencu.

- Sunt elemente noi care contureaza o ipoteza uluitoare: Gheorghe Dinca poate fi eliberat din inchisoare!Totul are la baza expertiza efectuata de specialiștii de la Magurele, care a aratat ca in butoiul lui Gheorghe Dinca au fost arse doua cadavre! Dezvaluirea ii aparține jurnalistei Adina Anghelescu…

- Cazul Caracal ramane inca nerezolvat și inca in vizorul autoritaților. Disperarea familiei Luizei Melencu, una din fetele disparute de mai bine de șapte luni a ajuns deja la limitele rabdarii. Drama prin care trece mama Luizei Melencu este, cu siguranța, de nedescris. Femeia a decis sa recurga la un…

- Klaus Iohannis a anuntat miercuri, dupa sedinta CSAT, ca i-a cerut unui consilier sa o invite la Palatul Cotroceni, la o discutie, pe mama Luizei Melencu, una dintre fetele rapite de Gheorghe Dinca in Caracal."Da, este adevarat. Am rugat un consilier prezidential sa o primeasca pe doamna Melencu",…