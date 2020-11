Protest în mai multe oraşe - Avocaţii stagiari au ieşit în stradă după examenul de definitivat/ VIDEO Avocatii stagiari au protestat luni seara, in Bucuresti, Cluj si Timisoara, ca urmare a unor deficiente majore in organizarea examenului de absolvire al INPPA – examenul de definitivat in avocatura. La București, circa 100 de stagiari au ocupat scarile din fața Curții de Apel, carora li s-au alaturat și maeștri. Avocații susțin ca examenul a fost nelegal, inechitabil și organizat in mod deficitar. Aceștia sunt nemulțumiți, printre altele, de faptul ca examenul nu a evaluat cunoștințele juridice, noteaza clujust.ro. Concret, daca in anii trecuți procedura de abordare a grilelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

