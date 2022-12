Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 14 decembrie 2022, cateva sute de angajați din Educație, reprezentand personalul nedidactic, vor proteasta in fața Parlamentului. Personalul nedidactic este nemulțumit ca Guvernul a alocat 6% din PIB pentru Educație, așa cum prevede Legea nr. 1 din 2011, ci doar a 3,2% din PIB in anul 2023.…

- Peste 600 de sindicalisti din cadrul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) sunt asteptati, miercuri, la un protest in fata Palatului Parlamentului. Una dintre nemultumirile sindicalistilor este alocarea bugetara pentru sectorul educatiei, de doar 3,2% din PIB (respectiv 2,1% din PIB pentru…

- Sindicatul Politistilor Europeni EUROPOL si Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare (SNPP) au organizat joi, 17 noiembrie, un miting de protest pentru aplicarea legii cadru privind salarizarea, precum si pentru recunoasterea complexitatii muncii care implica riscuri deosebite insuficient…

- Ministerul Educatiei a anuntat astazi ca profesorii vor primi, de la 1 noiembrie, sumele restante din sporuri sau majorari. Este vorba despre diferentele salariale din 2017 si pana astazi. Desi ordonanta de urgenta a fost aprobata in aprilie iar ministrul de la acea vreme, Sorin Cimpeanu, anunta atunci…

- Incepand de sambata, 22 octombrie, vor intra in vigoare noile modificari aduse Codului Muncii, in care se reglementeaza, printre altele, și interdicția privind concedierea angajaților, iar aceștia din urma vor avea mai multe drepturi, in actul normativ fiind transpuse unele prevederi din Directivele…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca vor fi asigurate conditii de functionare a scolilor in perioada sezonului rece, Guvernul va asigura plata diferentelor de pret pentru orice eventuala fluctuatie a costului la energie si nu se justifica eventuale “initiative izolate” luate la nivel local…

- Social Dezbatere publica pe tema modificarilor la Legea educației / Cei care vor sa participe se mai pot inscrie pana astazi, ora 16.00 septembrie 21, 2022 09:00 Ministerul Educației organizeaza joi, 22 septembrie 2022, ora 10.00, in sistem de videoconferința, dezbaterea publica avand ca tema proiectul…

- Polițiștii de la arme, explozivi și substanțe periculoase au constatat nu mai puțin de 256 de infracțiuni, fiind indisponibilizate 100 de arme, peste 10.000 de bucați de muniție, 1.460 kg. carne de vanat, 55 de exemplare de vanat din diferite specii și 72 de trofee, in urma unei acțiuni derulate la…