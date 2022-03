Protest împotriva războiului din Ucraina, la Bucureşti Cateva sute de persoane, romani si ucraineni, au participat, sambata, in Bucuresti, la un protest impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Participantii s-au adunat in jurul orei 16,00, in Piata Victoriei, dupa care, la ora 18,00, au plecat spre ambasada Rusiei, pentru a continua protestul la adresa agresiunii impotriva Ucrainei. Numarul maxim atins de protestatari la mitingul de sambata a fost de aproximativ 500. Participantii, atat romani, ucraineni care locuiesc in tara noastra, cat si refugiati din Ucraina, au scandat lozinci impotriva razboiului si a lui Vladimir Putin. Jandarmii au montat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii s-au adunat in Piața Victoriei, la ora 16.00, și cer oprirea razboiului. Se scandeaza lozinci impotriva agresiunii rusești. La eveniment participa și refugiați din Ucraina.In jurul orei 17.30, manifestanții au plecat in marș spre Ambasada Rusiei, unde iși vor continua acțiunea.Reprezentanții…

- Este protest de proporții, din nou, in Piața Victoriei din București! Sute de bucureșteni, dar și romani din toata țara, s-au adunat in aceasta dupa-amiaza in unul dintre cele mai cunoscute locuri din Capitala, pentru a protesta impotriva razboiului izbucnit intre Rusia și Ucraina.

- Acum este momentul ca rusii ”sa se uneasca” in jurul presedintelui rus Vladimir Putin și sa-l susțina, a transmis vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in a noua zi de razboi in Ucraina, relateaza Afp și Reuters, citata de Agerpres . Rusia susține ca invadarea Ucrainei nu este razboi,…

- Acțiunile președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, din ultimele zile, au șocat o lume intreaga. Statele membre NATO au anunțat sancțiuni extrem de dure pentru Rusia, dupa ce armata de la Moscova a atacat pe trei fronturi țara vecina cu Romania. Un apel de incetare a razboiului a venit din…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) anunța ca cel putin 50.000 de ucraineni si-au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri seful agentiei pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. ”Peste 50.000…

- Agresiunea militara a Federației Ruse impotriva Ucrainei a atras atenția intregii comunitați internaționale. Se așteapta ca atat Uniunea Europeana cat și state precum SUA, Canada sau Australia sa impuna o serie de sancțiuni impotriva regimului de la Moscova. In acest sens, conservatorii și reformiștii…

- Profesorul de istorie, Marcel Bartic, protesteaza, joi dimineața, in fața Ambasadei Rusiei de la București, in semn de solidaritate cu Ucraina. El a declarat, pentru G4Media.ro, ca Jandarmeria i-a luat datele in vederea aplicarii unei amenzi pentru ”protest neautorizat”. ”Este un protest cu privire…

- Rusia ar putea declanșa un conflict armat fara precedent in Europa, afirma politologul Cristian Pirvulescu. Chiar daca nu va ataca țarile care fac parte din NATO, Ucraina ramane o ținta sigura și este posibil ca invazia sa se produca din mai multe zone de frontiera. Specialistul spune ca liderul rus…