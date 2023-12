Sindicatul National al Grefei Judiciare ”Dicasterial” a anunțat ca astazi se va suspenda activitatea la nivelul tuturor instanțelor și parchetelor din țara, inclusiv ședințele de judecata, timp de 4 ore, in intervalul orar 10:00-14:00. Sindicaliștii spun ca decizia a fost luata avand in vedere ca revendicarile de ordin salarial nu au fost rezolvate și ”nu se intrevad premisele soluționarii lor in perioada urmatoare”, iar Guvernul „intenționeaza sa transforme in titluri de plata sumele reprezentand drepturi salariale restante din hotarari judecatorești și acte administrative pentru personalul din…