Diplomatii americani au redactat doua cabluri in care condamna rolul jucat de Donald Trump in incitarea violentelor de la Capitoliu si ii cer lui Mike Pompeo, secretarul de stat, sa sprijine invocarea celui de-al 25-lea Amendament al Constitutiei pentru a-l inlatura pe Trump de la Casa Alba. Miscarea diplomatilor americani este fara precedent in istoria Statelor Unite.