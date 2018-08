Deputatul PNL Gigel Stirbu sustine ca Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene impotriva manifestantilor din Piata Victoriei la ordinul presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Protestatarii din Piata Victoriei, gazati de Jandarmerie la ordinul lui Dragnea. Este inimaginabil ce se intampla in aceste momente in Piata Victoriei. Romanii din Diaspora, cei care trimit anual miliarde in tara, romanii care au plecat in afara pentru ca in tara lor nu-si permiteau un trai decent, romanii care au venit sa-si salveze tara, au fost intampinati de Dragnea&Co cu gaze lacrimogene si tunuri de apa. Rusine, Liviu Dragnea!…