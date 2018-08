Stiri pe aceeasi tema

- 'Cateva zeci de mii de romani au venit in Piata Victoriei ca sa transmita un mesaj simplu: nu mai vor penali in functii publice! Ei vor un stat normal, care sa ii respecte! Din pacate, statul condus de PSD-ALDE a decis astazi sa ii gazeze pe cetatenii care protestau in mod pasnic impotriva penalilor.…

- Circulatia rutiera este oprita prin fata Muzeului Antipa. In urma cu putin timp, in piata au fost citite declaratiile transmise de Viorica Dancila si Carmen Dan de sustinere a lui Liviu Dragnea, oamenii huiduind. De asemenea, oamenii au cantat: "Multi ani sa primeasca Liviu Dragnea!" Intre manifestanti…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a solicitat, joi, demisia din functii ministrului de Interne, Carmen Dan, si sefului Jandarmeriei, Sebastian Cucos, acuzandu-i ca au transformat Jandarmeria in „bratul armat al lui Liviu Dragnea”. Barna a declarat totodata ca „este inadmisibil ca intr-un stat european…

- USR cere demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei, Sebastian Cucos, pentru modul in care au actionat fortele de ordine la protestele de miercuri seara din Piata Victoriei, a...

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a cerut, joi, ministrului de Interne si sefului Jandarmeriei Romane, Carmen Dan si Sebastian Cucos, sa demisioneze, sustinand ca la protestul de miercuri, din Piata Victoriei, ”au transformat Jandarmeria Romana in bratul armat al lui Liviu Dragnea”.

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi (PNL), a cerut, joi, audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei in Comisie, el acuzand folosirea disproportionata a fortei de catre jandarmi la protestul de joi seara, din Piata Victoriei.

- In judetul Alba, Campania Ministerului Afacerilor Interne „O viata cat un centenar”, a continuat, in 13 iunie 2018, la doua dintre cele cinci persoane care au implinit sau vor implini in decursul anului acesta 100 de ani, precum Romania. Acestea au fost vizitate de prefectul judetului Alba, Danuț –…

- Presedintele Klaus Iohannis incearca sa-si impuna propriul Guvern prin atacurile la adresa premierului Viorica Dancila, considera ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Este un moment in care asistam iarasi la o incercare de a impune 'Guvernul meu', asa cum ne-a obisnuit domnul…