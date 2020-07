PROTEST de amploare pentru libertatea presei

Stiri pe aceeasi tema

- Trei editori al celui mai mare site de știri din Ungaria, Index.hu, și în jur de 60 de jurnaliști și-au dat demisia vineri dupa concedierea redactorului-șef de catre conducere, o acțiune despre care aceștia susțin ca reprezinta „o tentativa fațișa de a pune presiune” pe Index, relateaza…

- Proprietarul principalului site independent de stiri ungar index.hu a anuntat miercuri ca l-a concediat pe redactorul-sef Szabolcs Dull, la o luna dupa ce acesta a avertizat ca independenta site-ului pe care il conduce fata de guvern este in pericol, relateaza Reuters.Index si-a setat barometrul…

