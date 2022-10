Protest de amploare la Berlin organizat de extrema dreaptă, din cauza prețurilor la energie și degradării nivelului de trai Susținatori ai partidului de extrema dreapta, Alternativa pentru Germania (AfD), s-au adunat sambata in fața cladirii Reichstag din Berlin pentru a protesta impotriva creșterii prețurilor in Germania. Co-liderul partidului a acuzat guvernul ca duce un razboi impotriva propriului popor prin sancționarea Rusiei pentru invazia acesteia in Ucraina, transmite DW. Protestul are loc in contextul in […] The post Protest de amploare la Berlin organizat de extrema dreapta, din cauza prețurilor la energie și degradarii nivelului de trai first appeared on albaiuliainfo.ro . Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Susținatori ai partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) s-au adunat sambata in fața cladirii Reichstag din Berlin pentru a protesta impotriva creșterii prețurilor in Germania. Co-liderul partidului a acuzat guvernul ca duce un razboi impotriva propriului popor prin sancționarea…

- Ministrii de Finante din G7 (principalele tari industrializate din lume) intentioneaza sa implementeze o plafonare a preturilor produselor petroliere si a titeiului provenit din Rusia, au confirmat oficialii vineri, intr-o declaratie comuna, transmite Reuters. Plafonul initial al preturilor se va baza…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder da in judecata parlamentul tarii sale in incercarea de a i se restabili privilegiile speciale ce i-au fost retrase in luna mai, a declarat vineri avocatul sau pentru agenția dpa, citata de Agerpres. In procesul intentat la Curtea Administrativa din Berlin, Gerhard…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder da in judecata parlamentul Germaniei in incercarea de a i se restabili privilegiile speciale ce i-au fost retrase in luna mai, a declarat avocatul sau pentru cu referire la Agerpres . Astfel, in procesul intentat la Curtea Administrativa din Berlin, Gerhard Schroder…

- In ce masura au efect sanctiunile initiate de Occident asupra Rusiei? Se vorbeste despre un efect pe termen lung, dar deocamdata apropierea sezonului rece pare sa ii ofere un avantaj lui Putin care manevreaza din livrarile de gaz mai ales pentru Germania a carei industrie este vulnerabila din acest…

- In condițiile in care Europa nu prea are apetit pentru un nou val de sancțiuni impotriva Rusiei, iar Annalena Baerbock, ministrul german de externe, evoca perspectiva unei revolte populare in Germania in aceasta toamna din cauza prețului la gaze, Ucraina și aliații sai se concentreaza mai degraba…

- Odata cu demisia premierului Mario Draghi in Italia, UE si NATO pierd un aliat pretios pentru sprijinul pe care il acorda Ucrainei impotriva Rusiei și se tem totodata de venirea la putere a doi lideri de extrema drepta, eurosceptica Giorgia Meloni si rusofilul Matteo Salvini, arata AFP intr-o analiza…

- Intr-un mesaj video de sambata, Olaf Scholz si-a exprimat regretul fata de decizia Germaniei de a porni 16 centrale electrice pe baza de combustibili fosili aflate in stare latenta si de a prelungi autorizatia de functionare pentru alte 11 centrale, pe fondul temerilor legate de reduceri ale furnizarii…