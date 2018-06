In Capitala, mobilizarea la protest este facuta pentru ora 18.00, in Piata Victoriei.

In cadrul evenimentului "Cod rosu de OUG" creat pe Facebook peste cinci mii de persoane s-au aratat interesate si aproape trei mii au precizat ca vor participa.

"SOLIDARITATE! Hai in strada! Aceiasi actori, acelasi tupeu de borfas! Dupa 600.000 de oameni in strada in 2017 si alte zeci si sute de mii iesiti anul acesta, dublul infractor doreste sa reinvie fatidica OUG 13. Ce vrea Dragnea acum: Impunerea unui prag de 200.000 de euro si scaderea limitelor pedepsei, de la 2 la 7 ani cat este in prezent,…