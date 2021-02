Suporterii de rugby din Romania au format, duminica, un lant uman in jurul Stadionului Arcul de Triumf in semn de protest fata de preluarea de catre Ministerul Tineretului si Sportului a arenei recent construite de Compania Nationala de Investitii in vederea organizarii la Bucuresti a Campionatului European de fotbal. La 11:15, ora la care ar fi trebuit sa se dispute meciul de rugby Romania – Belgia, din ultima etapa a editiei 2020 a Rugby Europe Championship, dar suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, aproximativ 300 de suporteri s-au strans in fata Stadionului Arcul de Triumf. Ei au afisat…