- Protest organizat de AUR la București Foto: Arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 2 octombrie, ora 15:00: Câteva mii de protestatari urmeaza sa se deplaseze de la aceasta ora în marș de la Piața Universitații catre Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului.…

- Manifestanții care vor participa astazi, 2 octombrie, la protestul antiguvernamental organizat de AUR vor ajunge in centrul Capitalei de la ora 13.00. Mitingul va incepe la ora 14.00 cu intonarea imnului național, potrivit programului anunțat de partid, citat de News.ro . La ora 15.00, protestatarii…

- Președintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), deputatul George Simion, s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice avand permisul suspendat, dupa ce a fost depistat de polițiștii rutieri, in noaptea de joi spre vineri, la volanul unui autoturism in zona Piața…

- A fost scandal de proporții in fața Guvernului, la 3 dimineața. Liderul AUR, George Simion, a fost saltat de mascați, care l-au luat din autocarul partidului. Simpatizanții extremiști s-au imbrancit cu polițiștii, iar Simion a fost dus la secție. In cele din urma, autocarul a fost confiscat de poliție,…

- George Simion – liderul AUR a ajuns, vineri, la INML, dupa incidentul din Piața Vitoriei, de noaptea trecuta. „Noaptea trecuta, la 3 noaptea, mi s-a comunicat ca nu am dreptul sa conduc, ca mi-au suspendat dreptul din 22 aprilie, de cand am facut un accident minor. Eu nu știam despre acest lucru, nu…

- George Simion a fost dus, in noaptea de joi spre vineri, la sediul Brigazii Rutiere, dupa ce politistii au constatat ca acesta aparea in baza lor de date cu permisul suspendat. Liderul AUR a condus in zona Pietei Victoriei din Bucuresti unde isi promova protestul pe care formatiunea sa politica il organizeaza…

- Dana Budeanu si George Simion, au avut, marti seara, la Romania TV, un dialog spumos pe tema mitingului anuntat de liderul AUR pentru 2 octombrie, dar si despre facturile tot mai mari care le vin romanilor, noteaza romaniatv.net. Dana Budeanu a avut mai multe critici la adresa lui George Simion in emisiunea…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita ministrului Energiei, Virgil Popescu, si premierului Nicolae Ciuca sa-si asume afirmatia potrivit careia presedintele AUR, George Simion, ar fi "trompeta ruseasca" si "sa ia masuri responsabile". AUR sustine ca, in situatia in care un ministru al Guvernului…