- Agricultorii au anuntat ca, vineri, timp de trei ore, vor bloca iesirea de pe autostrada A1 in trei puncte din judetul Timis, in cadrul unui protest de amploare, care se desfasoara in mai multe locuri din tara. De asemenea, in judetul Arad va fi blocata autostrada A1 in apropierea trecerii de frontiera…

- Marius Budai, ministrul muncii, a anunțat ca, pana miercuri, angajatorii romani au incheiat 6.542 de contracte de munca pentru ucrainenii care au fugit din calea razboiului declansat pe 24 februarie 2022 de Federatia Rusa, informeaza Agerpres . „In aceasta dimineata (n.r. – miercuri) sunt inregistrate…

- Six people hiding in a lorry driven by a Russian national were found by the Arad border police as they were trying to leave the country illegally, while other people were found walking on foot through fields towards Romania's border with Hungary.At the Nadlac I Border Crossing Point, a lorry driven…

- Ca urmare a declanșarii conflictului militar din Ucraina, la nivelul Politiei de Frontiera Romane au fost dispuse masuri graduale de intarire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat, precum si o serie de masuri pentru gestionarea situatiei refugiatilor ucraineni. Incepand cu data de 24.02.2022,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timiș, au depistat sambata șapte cetateni din Nepal, toți cu permise de ședere valabile, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. Cu o zi mai devreme, la Cruceni, alți patru cetațeni nepalezi au fost surprinși…

- Arad border police caught 31 migrants of various nationalities as they attempted to illegally cross the border into Hungary hidden in two long haul trucks headed for Germany and Lithuania, respectively, that were in for clearance at the Nadlac II Border Crossing Point. Fii la curent cu cele…

- Polițiștii de imigrari din Timiș au depistat la sfarșitul saptamanii trecute patru tineri din Bangladesh, care se aflau in situații ilegale. Doi dintre aceștia au fost luați in custodie publica, pana la indepartarea sub escorta. La data de 14 ianuarie a.c., polițiștii de imigrari, in urma acțiunilor…