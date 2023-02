Proteina care ar putea să blocheze infecția Covid-19 Cercetatorii de la Universitatea din Sydney au descoperit proteina 15 care ar putea sa blocheze infecția Covid-19. Aceasta descoperire ar putea fi punctul de plecare pentru noi medicamente. Proteina 15 este prezenta in mod natural in plamanii noștri, in fibroblastele pulmonare. Ea ar impiedica infecția Covid-19 prin conținutul de leucine, care sunt receptori ai virusului Sars-Cov-2 pe care reușește astfel sa-l blocheze, transmite Sante magazine. ”Putem acum sa folosim acest nou receptor pentru a concepe noi medicamente cu acțiune larga, care sa poata bloca infecția virala sau chiar sa suprime… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt concluziile trase in ultimul studiu al oamenilor de știința despre infecția cu virusul SARS-COV-2.Ba mai mult, studiul arata ca protecția anticorpilor generați de infecție este mai durabila decat imunitatea capatata in urma vaccinarii.Comparația se bazeaza pe serurile Pfizer și Moderna, care sunt…

- Sunt concluziile trase in ultimul studiu al oamenilor de știința despre infecția cu virusul SARS-COV-2.Ba mai mult, studiul arata ca protecția anticorpilor generați de infecție este mai durabila decat imunitatea capatata in urma vaccinarii.Comparația se bazeaza pe serurile Pfizer și Moderna, care sunt…

- Persoanele in varsta care folosesc in mod constant benzodiazepine, prescrise pentru a trata insomnia cronica, au un risc cu aproape 80% mai mare de a suferi de demența – cum este maladia Alzheimer –, comparativ cu persoanele care folosesc rar sau niciodata aceste medicamente. Studiul observațional,…

- O bacterie modificata genetic și-a dovedit recent capacitatea de a lupta contra ”Pesudomonas aeruginosa”, un patogen responsabil de infecții nosocomiale. Anual, in lume, bacteriile antibiorezistente provoaca moartea a peste 1,2 milioane de persoane. In acest context se inscriu rezultatele cercetatorilor…

- Cel mai in varsta pacient infectat cu Sars-Cov-2, ingrijit cu succes la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași, este o femeie in varsta de 101 ani, cu comorbiditați care ii puteau pune viața in pericol. Inițial, pacienta a fost internata la Spitalul Municipal Pașcani cu tuse productiva…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a redus perioada in care bolnavii Covid trebuie sa stea la izolare. Astfel, daca ai simptome, stai 10 zile, fara, doar 5 zile. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat o modificare a liniilor directoare privind perioada de izolare pentru persoanele infectate…

- Covid-19 este inainte de toate o boala respiratorie, dar in cazul unor persoane care nu i-au supraviețuit cercetatorii americani au descoperit ca virusul era prezent in tot corpul: de la creier și ochi pana la testicule, transmite Futrura Sante. Covid-19 provoaca in principal simptome respiratorii.…