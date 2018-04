Stiri pe aceeasi tema

- Perioada sarbatorilor este un motiv de stres in plus pentru șoferii care tranziteaza Dejul, sau cei care locuiesc in zona municipiului de pe Someș, acesta fiind tranzitat de mii de mașini zilnic. Un accident rutier, dar și un TIR defect, alaturi de aglomerația specifica sarbatorilor au facut ca in aceste…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada strada Europa la intersectie cu strada Fabricii a avut loc un accident de circulatie. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului doua persoane sunt ranite dintre care una este incarcerata. La fata locului su deplasat…

- Macaraua cu care primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, iși umfla mușchii ridicand mașinile lasate in afara locurilor de parcare, s-a ostenit astazi pe o strada cu sens unic din centrul orașului, pe care a ocupat-o minute bune. Cum ar veni, pentru fluidizarea traficului, utilajul a trecut la treaba blocandu-l,…

- Persoanele care vor sa afle cat au de plata la Fisc nu pot afla aceste informații, in condițiile in care, de cateva zile, situl Fiscului este blocat. Și nu ar fi pentru prima data cand se antampla acest lucru. In condițiile date, contribuabilii nu au acces la somațiile emise de Fisc, la deciziile acestora.…

- Iarna a pus stapanire pe țara noastra. Un copac de pe strada Muncești din Capitala a cazut in mijlocul strazii și a blocat circulația pe carosabil. Se pare ca nimeni nu a avut de suferit. Poliția se afla la fața locului.

- In urma cu opt ani, Victor Ponta era ales președinte al PSD. Fostul premier marcheaza momentul astazi pe Facebook, precizand ca ii pare rau ca in 2018 PSD are un lider „care nu se va legitima niciodata printr-o competiție corecta și deschisa ca cea de la Congresul din 2010” și ca PSD-ul de astazi…

- Premierul Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a cerut, la Consiliul Europei, accelerarea procedurilor pentru extradarea infractorilor straini si un sistem pentru sanctionarea tarilor care nu respecta standardele din penitenciare, in contextul blocarii extradarii unor cetateni romani.