Prostituarea artei la Iași! Planul machiavelic al infantilului Vlad Baba, de desființare a Școlii Populare de Arte Ieșirile violente și infantile ale managerului Școlii Populare de Arte din Iași, amenințarea constanta a profesorilor ca vor fi demiși, folosirea acestora pe post de marionete in campanii proprii de imagine sau de vaccinare, țin in teroare de mai bine de un an angajații acestei instituții de prestigiu. Angajații au inceput demersuri juridice impotriva lui Baba, pentru a-și apara drepturile. Personalul de baza al școlii este vizat de demisii, in timp ce Baba inventeaza posturi fantoma pentru care sunt organizate casting-uri de angajare, fara concursuri. Inclusiv managerul este vizat de anumite… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investiții totale de peste 2 miliarde de euro sunt in derulare in acest moment sau vor fi demarate in perioada imediat urmatoare, la nivelul celor mai mari cinci orașe din țara (Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Constanța), conform raportului Bucharest Real Estate Club (BREC) – Regional Cities.…

- Noua configuratie a tronsonului A8, in loc sa se caleze pe spatiile din extravilan (si fara probleme de sit Natura 2000) dintre Horlesti si Tautesti, pe de o parte, si Breazu si Rediu, pe de alta parte, taie efectiv intravilanul localitatii Breazu in doua parti aproximativ egale, prin zona sa nordica…

- A murit Pavel Coruț, fost ofițer de informații dar și un cunoscut jurnalist și scriitor. Nu se cunosc deocamdata cauzele decesului. Pavel Coruț a murit in dimineața zilei de joi, 28 octombrie, la varsta de 72 de ani. Cine a fost Pavel Coruț Pavel Coruț a fost ofițer de informații și contrainformații…

- O analiza a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, publicata pe site-ul instituției și realizata in 2021, scoate in evidența problemele din unitatea sanitara, construita in 1938. O analiza SWOT funcționeaza ca o radiografie a punctelor tari, slabe, a oportunitaților și a amenințarilor unei instituții…

- OFICIAL| 1.568 cazuri noi de COVID-19 și 28 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 358 de oameni internați la ATI Sambata, 4 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 4 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost…

- 96,8% din decesele inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost la persoane nevaccinate, iar 2,4% la persoane vaccinate cu schema incompleta, se arata in raportul transmis miercuri, 1 septembrie, de Institutul National de Sanatate Publica (INSP) și postat de RO Vaccinare pe pagina de Facebook.…

- Ultima raportare arata ca 1.015 pacienți au fost infectați, iar 19 persoane au decedat in urma COVID-19. In Dolj sunt 37 de cazuri nou confirmate , iar incidența la 14 zile este de 0,26, arata Grupul de Comunicare Strategica. Ultimele zile au adus o creștere a cazurilor și a numarului persoanelor care…

- Membrii unei grupari infracționale au caștigat aproximativ trei milioane de euro dupa ce au obligat zeci de tinere sa se prostitueze in țara și in strainatate. Fetele proveneau din medii defavorizate, erau sarace și nu aveau educație, ele fiind inșelate prin metoda loverboy. Procurorii care au anchetat…