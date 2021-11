Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD a validat, luni, prin vot, lista nominala a miniștrilor care vor intra in Guvernul Nicolae Ciuca, doi dintre participanți fiind de parere ca Vasile Dincu, votat pentru Aparare, nu ar trebui sa se bucure de susținerea partidului, spun surse din partid. Vicepreședintele PSD Mihai…

- Klaus Iohannis a anunțat, luni, la ora 14.00, ca l-a desemnat premier pe Nicolae Ciuca. Acesta a fost propus de coaliția formata din PSD, PNL, UDMR și minoritațile naționale. Seful statului a precizat ca majoritatea parlamentara i-a propus acest nume. De ce Nicolae Ciuca premier? In cadrul conferintei…

- Surse politice spun ca deși Nicolae Ciuca a anunțat in ședința Biroului Executiv al PNL ca vrea sa se retraga, acesta ar fi in continuare propunerea de premier agreata, inclusiv in randurile social-democraților, fiind vazut drept persoana cea mai potrivita sa negocieze cu PSD formarea unei majoritați…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat in sedinta Biroului Executiv al PNL ca-si va depune mandatul, in condițiile in care nu a reușit sa iși asigure o susținere parlamentara pentru un guvern minoritar. Potrivit unor surse liberale, retragerea lui Nicolae Ciuca este, de fapt, o manevra…

- Deputatul de Alba Florin Roman, propus ministru al Economiei. Lista cu care premierul desemnat Nicolae Ciuca merge in Parlament Premierul desemnat, Nicolae Ciuca nu a gasit inca soluții pentru trei ministere unde inca se mai discuta: la Aparare, Transporturi și Justiție. Are insa o lista de miniștrii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni dimineața, ca PSD nu a negociat cu PNL pentru susținerea unui nou guvern și nu poate face acest lucru, deoarece liberalii au o decizie in acest sens, dar ca social-democrații sunt obligați sa discute cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a spus…

- Catalin Drula este singurul ministru avizat favorabil pana in acest moment din guvernul propus de Dacian Cioloș, dupa ce avizul negativ nu a intrunit destule voturi. Parlamentarii din comisii au propus votul pe „aviz negativ”, care a primit doar 12 voturi „pentru”, in timp ce au existat 8 voturi „impotriva”…

- Propus ministru al Finantelor Publice, europarlamentarul USR Dragos Pislaru este convins ca PNL si PSD ar putea vota un guvern minoritar al USR. In opinia sa, principalele grupari politice ar putea avea strict motive cinice. Intrebat luni, intr-o emisiune la Digi FM, daca exista sanse ca guvernul propus…