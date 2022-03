Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Ministerul Finanțelor pune, vineri, in transparența decizionala un proiect de hotarare de guvern pentru plafonarea prețurilor polițelor RCA, anunța ministrul de Finanțe, Adrian Caciu. El precizeaza ca perioada de plafonare va fi de șase luni. „Așa cum am promis, soluțiile care protejeaza populația…

- “Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Autonom Services intentioneaza sa preia compania Premium Leasing, parte a grupului Tiriac”, arata autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta tranzactie trebuie autorizata de Consiliul Concurentei.…

- “Numarul racordarilor consumatorilor casnici la sistemele de distributie a gazelor naturale si la retelele de distributie a energiei electrice nu a crescut, desi legislatia in domeniu a fost modificata tocmai pentru a stimula acest proces”, a constat Consiliul Concurentei in urma unei analize. Cresterea…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Geiger Group Romania SRL intentioneaza sa preia compania Consal SRL, Brasov”, arata autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise autoritatii de concurenta in termen de 20 zile. ”In conformitate cu prevederile…

- Consiliul Concurentei considera ca trebuie adoptate reglementari pentru ca medicamentele sa nu mai fie confundate cu suplimentele alimentare, intre care responsabilizarea comerciantului online in privinta conformitatii acestui continut cu cerintele legale si afisarea comentariilor numai dupa evaluarea…

- ”La nivelul consumatorilor exista o confuzie intre medicamente eliberate fara prescriptie medicala (OTC – Over The Counter ) si suplimente alimentare, desi cele doua categorii de produse se diferentiaza in primul rand din punct de vedere al scopului pentru care sunt utilizate, s-a observat in cadrul…

- Grup Servicii Petroliere, controlat de omul de afaceri Gabriel Comanescu, a achizționat operațiunile din Romania ale gigantului american din domeniul extracției de hidrocarburi Schlumberger, devenind astfel principalul actor din domeniu, in Romania, a anunțat, intr-un comunicat, Consiliul Concurenței.…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Annabella Fabrica de Conserve Raureni intentioneaza sa preia Fabka Group”, anunta autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential. ”In urma…