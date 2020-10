Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni la B1 TV ca PNL vrea sa dețina intrega putere (Parlament, Președinție și Guvern) și le-a transmis acestora ca au mai existat politicieni, inclusiv in PSD, care și-au dorit intreaga putere și „niciunul nu a sfarșit bine”.„Situatia din Romania devine…

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla Romania aparține in integralitate Guvernului, i-a replicat, miercuri, președintele PSD, Marcel Ciolacu, lui Klaus Iohannis, care a declarat ca sanatatea...

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, in contextul disputei privind o eventuala amanare a date alegerilor parlamentare, ca daca se va agrava situația medicala in țara, atunci social-democrații „nu vor ezita nicio secunda in a alege viața oamenilor”. Replica vine dupa ce premierul Ludovic…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii propune o noua funcție Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a pierdut fotoliul de primar odata cu alegerile locale ce s-au desfașurat ieri in Romania. Liderul social-democraților a declarat, de asemenea, ca nu a vorbit cu fostul primar general dupa aflarea rezultatelor,…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD va depune moțiune de cenzura prin care spera daramarea Guvernului Orban. Șeful social-democraților a facut anunțul in Parlament in timpul ședinței in care premierul Ludovic Orban a prezentat raportul privind masurile luate pentru combaterea epidemiei de coronavirus, inceperea…

- Intr-o postare pe pagina de facebook, Marcel Ciolacu susține ca președintele Klaus Iohannis nu vine cu nicio soluție și tot ce face este sa nu vina cu nicio veste concreta pentru romani. Totodata, liderul interimar al PSD a facut o lista cu probleme grave care sunt in prezent in Romania. „Ați dormit…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis minte pentru Guvernul sau. Acesta a adaugat ca nu poti da vina pe PSD sau pe opozitie atunci cand Guvernul a venit cu legea carantinei de abia dupa doua saptamani, un act normativ prost si aberant care „transforma Romania…