Propunerea Consiliului Județean al Elevilor Dâmbovița, în cazul elevului de la Școala Coresi Târgoviște Comunicat de presa Violența in școli și situația intalnita la Școala Gimnaziala „Coresi” Targoviște - ce e de facut? Consiliul Județean al Elevilor Dambovița, unica structura de reprezentare a elevilor dambovițeni, se declara puternic ingrijorat de situația aparuta la Școala Gimnaziala „Coresi” Targoviște. In viziunea noastra, fiecare copil ar trebui sa beneficieze de un climat școlar pașnic, in cadrul caruia sa se poata dezvolta armonios, atat pe plan cognitiv, cat și pe plan psiho-emoțional. Cerem DGASPC Dambovița sa reevalueze situația elevului in cauza, avand in vedere protestele repetate.… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

