Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba a inaintat Institutului National de Sanatate Publica (INSP) propunerea de carantinare a mai multor orase din Alba, localitati unde se inregistreaza o incidenta crescuta a cazurilor de Covid, a declarat sambata prefectul județului, Nicolae Albu, potrivit Agerpres.…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba a inaintat Institutului National de Sanatate Publica (INSP) propunerea de carantinare a mai multor orase din Alba, localitati unde se inregistreaza o incidenta crescuta, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, prefectul Nicolae Albu, relateaza Agerpres. "Astazi…

- Carantina in municipiul Sibiu si 3 localitati din judet de luni pt 14 zile Foto: Arhiva/ MApN. Municipiul Sibiu, satul Selimbar, Cartierul Arhitectilor si orasele Cisnadie si Talmaciu intra de luni în carantina timp de doua saptamâni. Decizia a fost anuntata astazi de seful…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca in cazul Alba Iulia situația "este aproape ca la Sibiu”, dar nu recomanda personal nicio masura, pentru ca exista epidemiologi la nivel local, transmite Antena 3. Raed Arafat a anuntat ca incidenta la nivelul municipiului Alba…

- Liderul USR, Dan Barna, a acuzat ca autoritațile din Sibiu se tem sa ia decizia de carantinare a orașului, in condițiile in care rata de incidența a infectarii cu SARS-CoV-2 a trecut de 11 la mie in oraș. Barna a declarat, miercuri seara, la TVR, ca ceea ce se intampla in Sibiu, unde rata incidenței…

- Ziarul Unirea Patru orase din Alba indeplinesc criteriile pentru carantinare: Incidenta a depașit de 6 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori Patru orașe din județul Alba indeplinesc condițiile incidentei cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori pentru a fi carantinate, ca urmare a unei decizii a Departaentului…

- Localitatile Otopeni, Balotesti, Corbeanca, Dascalu, Glina si Peris au incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile intre 1,5 si 3 la mia de locuitori, astfel ca se aplica corespunzator masurile prevazute in H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020, potrivit unei hotarari a Comitetului Judetean…

- Prefectul Liliana Onet a condus astazi o noua sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. In cadrul intalnirii la primul punct de pe ordinea de zi a fost prezentata, de catre DSP Timis, evolutia situatiei epidemiologice la nivelul UAT Faget si a satelor apartinatoare: Temeresti, Bichigi,…