- Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, propune ca purtarea maștii in școli generale sa fie facultativa la nivel local, scrie Mediafax.Borboly Csaba declara ca va propune Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Harghita ca purtarea maștii in școli generale…

- Zeci de școli din țara au ieșit din scenariul verde de ieri pana azi și au intrat in scenariul galben sau chiar roșu, cu predare exclusiv online, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației.

- In toate județele din tara gasim școli din fiecare scenariu. Iar deciziile nu sunt determinate doar de situatia epidemiologica. Mai exact, si acolo unde NU erau multe cazuri de COVID-19, s-a optat pentru modelul hibrid, pentru a evita aglomerarea unitaților de invațamant.

- HOTARARE… Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a publicat azi, pe site-ul instituției, Hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, nr. 21, privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de invațamant pentru inceputul anului școlar 2020-2021. Astfel, dintr-un numar total de 640…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat in sedinta desfasurata marti o hotarare prin care propune, intre altele, instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, in anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise stabilite prin hotarare…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat marti, ca obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise va fi luata la nivel local, iar masura se va aplica pentru anumite tipuri de activitati si in zonele foarte aglomerate.