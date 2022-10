Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a vorbit cu SUA despre gazduirea armelor atomice pentru a contracara amenințarea din ce in ce mai mare din partea Rusiei, a declarat președintele Andrzej Duda, dupa ce Kremlinul a intensificat sarbatoarea nucleara asupra Ucrainei, noteaza Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Polonia a discutat cu SUA despre schimbul de arme atomice pentru a contracara amenintarea tot mai mare din partea Rusiei, a declarat presedintele Andrzej Duda, dupa ce Kremlinul a intensificat amenintarile nucleare in legatura cu Ucraina.

- Vicepresedintele Dumei de Stat, Piotr Tolstoi, susține ca Rusia nu va recurge la arme nucleare in Ucraina, intrucat poate cuceri Kievul cu ajutorul oamenilor mobilizați recent. „Avem posibilitatea sa ne consolidam eforturile militare, sa ne consolidam armata, cu oamenii mobilizati”, a declarat Piotr…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, fost președinte al țarii, susține ca Kremlinul va folosi arma nucleara in cazul in care statul va fi atacat cu același tip de arma. „Rusia are dreptul sa foloseasca arme nucleare daca va fi necesar. In cazurile prestabilite. In stricta…

- Indicele MOEX Rusia a scazut cu 6,9%, iar in timpul tranzactiilor a coborat cu pana la 7,4%. Pietele financiare din Moscova au inregistrat un declin generalizat, de cand presedintele Vladimir Putin a anuntat o mobilizare militara saptamana trecuta, punand economia rusa pe picior de razboi si prelungind…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a dispus convocarea la sediul MAE a insarcinatului cu afaceri a.i. al Belarus in Romania pentru a i se comunica faptul ca partea romana respinge cele mai recente afirmatii ale liderulului belarus Aleksandr Lukasenko care alimenteaza retorica bazata pe apel…

- ​​Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezinta miercuri, planul de masuri pentru reducerea consumului de energie in țarile membre, pentru a face fața costurilor. La prezentarea care are lor in Parlamentul European participa și soția președintelui Ucrainei, care a fost indelung aplaudata…

- Excedentul de cont curent al Rusiei a atins un nivel record de 70,1 miliarde de dolari in al doilea trimestru, pe masura ce cresterea exploziva a veniturilor rezultate din exporturile de energie si materii prime a contribuit la contracararea impactului sanctiunilor impuse Moscovei de SUA si Europa pentru…