PROPUNERE. Arie protejată cu bujori galbeni, la Sânpetru de Câmpie Povestea bujorilor continua cu o propunere de inființare a unei arii protejate cu bujori galbeni, la Sanpetru de Campie, a anunțat, in urma cu cateva zile, deputatul Dumitrița Gliga, care deține și funcția de președinte al PSD Mureș. "Daca tot am deschis povestea bujorilor galbeni de pe pajiștile județului nostru, am organizat o drumeție ad-hoc … Post-ul PROPUNERE. Arie protejata cu bujori galbeni... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, la Sanpetru de Campie, in Mureș, se da in spectacol și bujorul galben, sau floarea Paștelui, botezata astfel dupa perioada anului in care iși face apariția. In zona, exista o suprafața de 20 de hectare, plina cu astfel de plante. Iar autoritațile locale vor sa faca demersurile necesare…

- Palanetul, o placinta din aluat, umpluta cu branza, varza sau ceapa, framantata manual si coapta in cuptorul cu lemne, alaturi de pasca si de pita sunt produsele nelipsite de pe masa de Paste in zona de campie a judetului Mures, alaturi de ouale rosii, sarmalele cu carne de miel si tocana de miel. Nastasia…

- In satele apartinatoare comunei Sanpetru de Campie in Joia Mare se aprind focurile ritualice, din vreascurile rezultate dupa toaletarea pomilor fructiferi, existand credinta ca acum sufletele celor adormiti au nevoie de caldura fiindca se intorc acasa sa sarbatoreasca Invierea Domnului alaturi de cei…

- Autoritațile centrale cauta soluții pentru construirea unei pasarele peste Autostrada A3, care sa deserveasca fermierii din comuna Chețani, a anunțat marți, 11 aprilie, Dumitrița Gliga, deputat PSD de Mureș. "Se lucreaza intens la lotul Chețani – Campia Turzii, lucru pe care l-am constatat și ieri,…

- "Guvernul Ciuca susține proiectele de dezvoltare din județul Mureș, construirea infrastructurii moderne de apa in zona de campie a județului nostru fiind un proiect asumat de echipa PNL Mureș." afirma președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre dupa semnarea contractului de finanțare care va aduce magistrala…

- Președintele PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a primit titlul de "Femeia anului 2022" din partea Asociației pensionarilor "Frația" din Reghin. "Am fost surprinsa foarte placut și m-am simțit onorata de titlul ,,Femeia anului 2022", care mi-a fost acordat de Asociația pensionarilor Frația Reghin,…

- Pompierii Secției Sarmașu au intervenit joi, 9 martie, in jurul orei 10.00, in localitatea Grebenișu de Campie, in urma producerii unui accident rutier. "La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD B2, la sosirea acestora constatandu-se faptul ca este vorba…

- Primarul comunei Sanpetru de Campie, Spiru Șerban Craciun, a semnat marți, 7 februarie, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, un contract privind finanțarea, prin Planul Național de Redresare și Reziliența a lucrarilor de reabilitare termica și eficientizare energetica…