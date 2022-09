Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea deține o serie de palate și moșii raspandite in Regatul Unit, fiind atașat de toate. Acum, dupa ce regina Elisabeta a murit, acesta va prelua și reședințele fostului suveran.

- Despre Charles al III-lea, actualul suveran al Regatului Unit, se știe deja ca este un mare admirator al meleagurilor romanești, dar și al produselor din aceasta parte de Europa. Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, unul dintre puținii romani ce au avut…

- Cele mai emoționante coperți și prime pagini despre moartea Reginei Elisabeta Nu doar Marea Britanie, ci o lume intreaga deplange zilele acestea moartea Reginei Elisabeta . Este fara doar și poate un moment istoric. Cel mai longeviv monarh al Marii Britanii s-a stins din viața pe data de 8 septembrie,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani. Noul suveran proclamat al țarii este fiul sau cel mare, Charles al III-lea. Regatul Unit iși poate lua ramas bun de la cea care a avut cea mai lunga domnie din istoria sa - 70 de ani - pana luni, 19 septembrie,…

- Printul Charles va susține primul discurs ca rege al Regatului Unit! Ieri, 8 septembrie, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii inceta din viața. Acum, prerogativele de nou suveran merg catre Prințul Charles. Astfel, pe 10 septembrie va deveni Regele Charles al III-lea. Este cel mai in varsta monarh…

- Toata atenția romanilor este indreptata, in aceste zile, asupra Casei Regale din Marea Britanie. Prințul Charles urmeaza sa fie proclamat rege sambata, 10 septembrie. Un mare iubitor al țarii noastre, Prințul Charles nu rateaza niciodata ocazia de a vizita Transilvania, o regiune pe care o admira și…

