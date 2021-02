Stiri pe aceeasi tema

- ACȚIUNE A BIROULUI SIGURANȚA ȘCOLARA PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SARS-COV-2 Avand in vedere debutul celui de-al doilea semestru din anul școlar 2020/2021 și ținand cont de evoluția cazurilor de infectare cu SARS-CoV- 2, in perioada 16-18 februarie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea,…

- ACTIUNILE POLITISTILOR VRANCENI PENTRU PROTEJAREA FONDULUI SILVIC Asigurarea integritatii fondului forestier reprezinta o prioritate pentru Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, polițiștii desfașurand permanent activitați pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In urma…

- In zilele de 6 și 7 ianuarie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea acționeaza cu efective marite pentru desfasurarea, in liniste, a manifestarilor religioase prilejuite de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza) și a Sfantului Ioan Botezatorul. Politistii vor asigura ordinea…

- Pentru creșterea gradului de siguranța online și in perioada sarbatorilor de iarna, dar și pentru reducerea vulnerabilitatii la traficul de persoane și consumul de droguri in randul elevilor, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prin Biroul de Siguranța Școlara a inițiat campania BE SAFE ONLINE…

- De Craciun, fii mai bun, vino sa donezi! Campania lansata de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a ajuns astazi la final, insa speram ca exemplul dat de polițiștii vranceni sa reprezinte o motivare suficient de semnificativa pentru un numar cat mai mare de oameni, care sa conștientizeze valoarea…

- Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea marcheaza in perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2020, 16 zile de activism mondial impotriva violenței in familie, prin participarea in calitate de partener la campania online de informare și conștientizare asupra violenței in familie „SPUNE MAI DEPARTE!” inițiata…