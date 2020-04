Stiri pe aceeasi tema

- Groupe Renault Romania a anuntat, joi, ca se prelungeste perioada de intrerupere a activitatii de productie la uzinele Dacia de la Mioveni. Potrivit unui comunicat al producatorului auto transmis AGERPRES, decizia a fost luata in acord cu partenerii sociali "in contextul propagarii virusului…

- In contextul propagarii virusului COVID -19 la nivel global și al evoluției crizei sanitare, Groupe Renault Romania, in acord cu partenerii sociali, prelungește perioada de intrerupere a activitații de producție de la uzinele din Mioveni. Reamintim ca Dacia anunțase inițial ca activitatea va fi intrerupta…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu: “Dacia pregateste un scenariu de reluare a productiei in a doua jumatate a lunii aprilie” “Dacia si Ford au deja salariații in somaj tehnic , la fel si o parte din industria pe orizontala. Dacia are peste 16.000 de angajati, Ford 6.000. Sunt, probabil, in jur de…

- Reprezentantii Dacia pregatesc un scenariu de reluare a productiei, in asa fel incat sa protejeze sanatatea oamenilor, si sunt optimist ca acest lucru se va intampla poate in a doua parte a lunii aprilie, a declarat, joi, ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Dacia si Ford au deja in somaj tehnic (salariati…

- Reprezentantii Dacia pregatesc un scenariu de reluare a productiei, în asa fel încât sa protejeze sanatatea oamenilor, si sunt optimist ca acest lucru se va întâmpla poate în a doua parte a lunii aprilie, a declarat, joi, ministrul Economiei, Virgil Popescu, citat…

- Cei 1.002 angajati ai fabricii de cabluri auto vor intra in somaj tehnic, a anuntat Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj. Somaj tehnic, conditii. Acestia sunt angajatii care vor beneficia de sprijinul dat de stat Inchiderea producției, timp de doua saptamani, este o masura impotriva raspandirii…

- Pandemia de coronavirus afecteaza sectorul automobilistic din Romania, Dacia si Ford intrand de joi in somaj tehnic. "Compania anticipeaza ca activitatea comerciala va fi reluata rapid dupa incheierea crizei sanitare. La momentul respectiv vor fi implementate masuri corespunzatoare, in acord cu partenerii…

- Autor: Stelian ȚURLEA Colonel in rezerva, profesor universitar, doctor in Științe militare, specializarea Istorie militara, Ion Giurca, nascut in județul Botoșani, este autor și coautor a 14 carți, peste 200 studii publicate in lucrari elaborate cu ocazia unor manifestari științifice cu participare…