Stiri pe aceeasi tema

- Deși in momentul de fața piscina din Sfantu Gheorghe este inchisa, iar persoanele care doresc sa practice inotul trebuie sa se deplaseze la Brașov sau la Miercurea Ciuc, in acest scop, in viitor aceștia ar putea sa aleaga sa mearga la unul dintre cele trei bazine de inot care vor exista in municipiul…

- Sepsi – Sz. – Georgiu, 23 Aug. Domnule Redactoru ! Nepotendu (arh. pt. neputand) aici eri serba iubileulu (arh. pt. jubileu) de 25 ani alu Esc. Sele Par. Metropolitu Andreiu Bar. de Siagun’a (Mitropolitul Andrei Saguna), din causa ca biseric’a nostra inca nu e gat’a, amu (arh. pt. am) mersu cu preotulu…

- Cazinourile live au fost introduse mai tarziu pe platformele de jocuri de noroc online iar acum sunt cea mai populara forma de joc, cu o tendința de creștere extrem de rapida. Daca acum 4 ani nu aveam decat doua studiouri live in Romania, Evolution Gaming și Playtech, la inceputul anului 2021 s-au alaturat…

- 9 unitați de invațamant covasnene vor fi implicate, alaturi de unitați de invațamant harghitene in proiectul ,,REAL – Scoala deschisa pentru toate varstele”, ce are ca scop creșterea ratei de reintegrare in sistemul de educație și formare, a copiilor și tinerilor care au parasit timpuriu scoala și a…

- Un tanar de 18 ani s-a ales cu dosar penal pentru inselaciune, dupa ce a fost depistat de politisti in haine preotesti mergand de Boboteaza la mai multe blocuri de pe Drumul de Centura din Galati, a informat sambata Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit Agerpres, polițiștii au descoperit…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) va sesiza Curtea Constitutionala in privinta modului in care a fost aleasa conducerea Camerei Deputatilor, a anuntat, marti, liderul formatiunii, George Simion. El a spus ca parlamentarii AUR sunt nemultumiti si de modul in care sunt infiintate comisiile parlamentare.…

- Targul de Craciun de la Sfantu Gheorghe, organizat anul acesta online pe pagina de internet a Casei de Cultura Municipale, a fost deschis marti si reuneste produsele a peste 50 de producatori, artizani, mestesugari si comercianti. Duka Timea, una dintre organizatoare, a declarat ca anul acesta s-a pus…

- Presedintele interimar al PSD Covasna, Bogdan Barbu, a declarat duminica seara ca prezenta la urne in localitatile din judet locuite preponderent de romani a fost, in general, mai scazuta decat in cele locuite majoritar de maghiari si ca UDMR a reusit sa isi „mobilizeze foarte bine electoratul”. „La…