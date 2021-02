Proprietarii locurilor de parcare vor putea sa le inchirieze contracost. "Ar putea sa castige chiar si 100 de euro lunar"

Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii straini care vor calatori de sambata in Suedia vor trebui sa prezinte la intrarea in tara un test negativ la coronavirus efectuat cu cel mult 48 de ore in urma, a anuntat miercuri guvernul de la Stockholm, transmite Reuters. Decizia a fost luata la recomandarea de saptamana trecuta…

- "yeParking lanseaza, in premiera pentru Romania, o optiune exclusiva in aplicatie destinata locuitorilor din ansamblurile private si rezidentiale. Astfel, proprietarii locurilor de parcare vor putea sa isi distribuie contra-cost spatiul catre comunitatea yeParking. Singura conditie este ca locul de…

- Au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu tuplina mai contagioasa a Covid-19, descoperita pentru prima data in Marea Britanie, anul trecut. Este vorba despre doua persoane din Bucuresti, care nu au calatorit in afara tarii. In acest moment ambele persoane se afla izolate la domiciliu, starea…

- Compania Nationala Posta Romana a anuntat luni ca a incheiat un parteneriat cu Ria Money Transfer, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de transfer de bani in lume, iar clientii pot astfel sa trimita si sa primeasca fonduri in lei si euro, in strainatate. Compania Nationala Posta…

- Daca cineva ingrijorat ca tușește vrea sa-și faca un test PCR pe care sa-l plateasca, va intalni clinci private, precum Sanador și Sante, care refuza, și clinici precum Regina Maria sau operațiuni drive-thru (teste facute direct din mașina sau chiar daca te prezinți pe jos) precum OK Medical, care il…

- Carantina in Bucuresti - o solutie care nu este luata in calcul de Guvern Foto: Arhiva / MApN Impunerea carantinei în Bucuresti este o decizie dificila legata de multe considerente si reprezinta o solutie pe care Guvernul nu o ia în calcul, a declarat, ieri, premierul Ludovic Orban.…