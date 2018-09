Stiri pe aceeasi tema

- SDN Targu Jiu a avizat favorabil realizarea unui sens giratoriu, provizoriu, la intersecția DN 67 cu DN 67D și strada Luncilor cu calea Severinului. Acest sens are rolul de a descongestiona traficul de la orele de varf de la intrarea și ieșirea municipiul Targu Jiu. Daca va avea rezultatele scontate,…

- O nunta regala este un eveniment major, demn de carțile de istorie. Dar nu doar fastuasa ceremonie in sine merita aceasta atenție, ci și toate celelalte detalii, precum locația, aranjamentele, invitații, dar și, mai ales, rochia de mireasa.

- Duminica 26 august va avea loc Festivalul Berii la Targu Jiu, iar evenimentul va fi organizat pe Insulița Jiului. Pe scena vor urca artiștii Corina, Mandinga, Pachanga și Trupa Daggu Project. Articolul Vezi ce artiști vin la Festivalul Berii din Targu Jiu! apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Eveniment rutier in fața la Enigma. Este vorba despre o tamponare, fara victime omenești, doar cu pagube materiale. Articolul S-au lovit in fața la Enigma dim Targu Jiu! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- In urma cu puțin timp a avut loc o tamponare in lanț din cauza unui șofer neatent care nu a pastrat distanța regulamentara. In total au fost avariate trei mașini conform unei postari pe un grup dedicat șoferilor din Targu Jiu. Articolul FOTO: A LOVIT doua mașini in fața Hotelului Anna din Targu Jiu!…

- In aceste momente un elicopter SMURD preia un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani cu infarct. Barbatul a fost adus la Spitalul din Targu Jiu in aceasta dimineața de la spitalul din Rovinari. Acesta va fi transferat la Spitalul Universitar din București, iar starea sa este destul de grava. Articolul…

- Este una dintre cele mai bogate femei din lume, cu o avere estimata la 300 de milioane de dolari. Mosteneste un imperiu si un nume celebru, in jurul caruia si-a construit alte afaceri de succes.