Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion a avut alaturi toți oamenii dragi la nunta lui. Prezentatorul TV are o familie frumoasa, de care s-a bucurat in cea mai importanta zi a vieții lui. Parinții prezentatorului TV au avut o apariție absolut impecabila. Iata cum arata tatal lui Razvan Simion.

- Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit soț și soție in urma cu cateva zile. Au organizat o nunta in secret și i-au luat pe fani prin surprindere cu imagini emoșionante de la nunta lor! Iata cele mai speciale ipostaze in care au fost filmați, in ziua cea mare!

- Razvan Simion și Daliana Raducan s-au casatorit in urma cu doar o zi, iar nunta a fost asemenea unui basm. Decorul a fost bine ales de cei doi miri, air rezultatul a fost unul de vis, unde toți invitații au fost incantați.

- A avut loc una dintre cele mai elegante nunți din showbiz! Daniel Pavel și Ana Maria Pop au devenit soț și soție, iar evenimentul pe care l-au organizat este fabulos! Iata cum a aratat tortul mirilor și in ce decor fabulos a fost adus!

- Zi cu doua nunți in showbizul romanesc. Dupa Razvan Simion și Daliana Raducan, un alt cuplu celebru și-a unit destinele. Dan Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor, s-a casatorit cu aleasa inimii sale Ana Maria Pop. Iata cat de frumoasa a fost mireasa. Curcubeu pe cer pentru Dan Pavel și Ana Maria…

- Nunta secreta in showbiz-ul din Romania! Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit soț și soție și și-au promis iubire veșnica! Daliana Raducan a aratat fabulos in rochia de mireasa și i-a facut o declarație de dragoste impresionanta prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani.

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au casatorit religios pe 2 iunie, o zi plina de emoție in care și-au jurat iubire veșnica. Dupa ceremonie, cei doi au petrecut alaturi de invitații lor intr-o locație din apropierea Capitalei, iar actorii nu au lasat nimic la voia intamplarii, incepand de la decor pana…