- Presedintele rus Vladimir Putin s-a pronuntat luni impotriva oricarui conflict nuclear, in contextul in care ofensiva militara a Krelinului in Ucraina a reaprns temeri ale unei derive atomice, relateaza AFP. "Plecam de la principiul ca nu pot exista invingatori intr-un razboi nuclear si ca acesta din…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, spune ca țara sa are nevoie de mai multe arme in razboiul cu Rusia și cerut Occidentului un numar mai mare de sisteme de artilerie de precizie, relateaza AFP, citata de Agerpres . Referindu-se la sistemele de artilerie HIMARS, cu raza de acțiune de…

- Legaturile dintre Rusia și Belarus devin tot mai apropiate in condițiile in care Occidentul pune presiune politica asupra Moscovei, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, in timp ce ministrul Apararii de la Moscova, Serghei Șoigu, a a declarat ca cele doua state trebuie sa colaboreze in…

- Iata un fapt surprinzator: in timp ce, practic, americanii nu se pun de acord cu aproape nimic, o importanta majoritate se pronunța in favoarea unui generos ajutor economic și militar destinat Ucrainei in lupta acesteia impotriva eforturilor lui Vladimir Putin de a o șterge de pe harta. Este cu atat…

- De cand trupele ruse au invadat Ucraina, televiziunea de stat din Rusia nu se mai oprește din ironiile si atacurile la adresa liderilor politici din Occident. Cel mai recent vizat a fost președintele Franței, Emmanuel Macron. In weekend, doi invitați l-au ironizat pe președintele Franței, la postul…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a semnat decretul de avansare in grad a general-maiorului Igor Konașenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii de la Moscova, anunța agenția TASS . „Lui Igor Evghenievici Konașenkov i se atribuie gradul militar de general-locotenent”, stipuleaza decretul.…

- Miercuri, Rusia a anunțat in ziua 98 de la declanșarea invaziei in Ucraina, ca nu exclude o intalnire intre Vladimir Putin și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, dar ca orice astfel de discuții trebuie pregatite in avans. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, potrivit …

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a negat speculațiile potrivit carora președintele Vladimir Putin ar fi bolnav, dupa ce au aparut in presa tot felul de speculații cum ca acesta ar mai avea doar cațiva ani de trait. Intr-un interviu acordat televiziunii franceze, Lavrov a declarat ca liderul…