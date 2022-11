Propagandistul lui Putin, frustrat după eșecul Rusiei în războiul din Ucraina - Mesaj revoltător pentru recruții de pe front - VIDEO „Veți vorbi despre voi, cum comandantul vostru greșește, cum ați primit instrucția greșita, dar voi cum v-ați pregatit? (...) Ce ați facut pe terenul de antrenament pentru a fi pregatiți pentru lupta? Sau credeți ca toata lumea va este datoare voua? Voi ce datorați statului, ce datorați patriei-mama? Nu am pus niciodata aceste intrebari. (...) Haideți sa punem așa problema, timp de 30 de ani in Rusia moderna aceste intrebari nu au avut menirea de a fi puse”, le-a transmis recruților ruși propagandistul lui Putin - Soloviov, in emisiunea sa de la postul Rossiya-1.Mr. Solovyev, while sitting in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

