Propagandiștii Kremlinului nu vor lupta pe frontul din Ucraina, ca parte a acțiunii de mobilizare a Rusiei Unii profesioniști ruși in tehnologie, bancheri și jurnaliști de la instituțiile media de stat nu vor fi chemați sa serveasca militar pe frontul din Ucraina, ca parte a acțiunii de mobilizare a Rusiei, a anunțat vineri Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat de presa citat de Reuters . Va amintim ca de la inceputul acestei saptamani, ministrul Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca Rusia va incerca sa atraga circa 300.000 de soldați suplimentari pentru razboiul Rusiei in Ucraina, in ceea ce Kremlinul a numit o „mobilizare parțiala”. „Secțiunea din decretul oficial care anunța mobilizarea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, Kremlinul a negat o știre publicata de ziarul independent Novaya Gazeta potrivit caruia o clauza nedeclarata din decretul lui Vladimir Putin privind mobilizarea parțiala prevedea inrolarea unui milion de rezerviști pentru a lupta in Ucraina, relateaza Reuters . Agenția de știri de stat RIA l-a…

- Moneda ruseasca a coborat miercuri pana la un curs de 63 de ruble pentru un dolar, revenind la cea mai redusa valoare din ultimele doua luni, iar actiunile companiilor rusesti au inregistrat scaderi de peste 10% dupa ce Vladimir Putin a ordonat prima mobilizare a rezervistilor dupa cel de doilea…

- Marea Britanie a respins afirmatia lui Vladimir Putin conform careia doar o mica parte din cerealele exportate din Ucraina in cadrul unui acord international vor fi destinate tarilor sarace, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri ca din cele 87 de nave,…

- Rusia se pregateste pentru urmatoarea etapa a ofensivei sale in Ucraina, a declarat un oficial militar ucrainean, dupa ce Moscova a anuntat ca fortele sale vor intensifica operatiunile militare in „toate zonele operationale”, transmite Reuters. Rusia pare sa regrupeze unitati pentru o ofensiva spre…

- Rusia a folosit doar o mica parte din potentialul sau in ”operatiunea militara speciala” din Ucraina, a declarat vineri purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, informeaza Reuters. „Potentialul Rusiei este atat de mare incat doar o mica parte din el este folosit in operatiunea speciala”, a…

- Pentru prima oara in cele 133 de zile de razboi, pe 6 iulie Rusia nu a pretins caștiguri teritoriale in Ucraina, subliniaza Institutul pentru Studiul Razboiulu i (ISW), adaugand ca acest lucru intarește evaluarea sa, potrivit careia forțele rusești au inițiat in mare parte o pauza operaționala. Ministerul…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina s-ar putea intoarce chiar impotriva lui Vladimir Putin, susțin americanii. Un inalt oficial american din domeniul apararii a prezentat situația reala de pe front. Acesta a declarat pentru Reuters ca Rusia incearca, dar nu reușește sa ținteasca armele occidentale…