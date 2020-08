Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul a eșuat pentru al doilea an consecutiv in tentativa de a promova in Liga 1. „Lupii galbeni” au avut cele mai mari bugete din Liga 2, circa 2,5 milioane euro doar in acest campionat. Strategiile financiare și sportive greșite, validate dinspre finanțatorul „Veolia”, i-au aruncat din nou pe prahoveni…

- Petrolul a pierdut cu FC Argeș, scor 1-2, și a ratat promovarea in Liga 1. Dupa meci, fanii ploieșteni i-au contestat dur pe elevii lui Costel Enache. Toate CALCULELE pentru promovarea in Liga 1 Ploieștenii au ratat inca o data promovarea in Liga 1, iar fanii au reacționat din nou agresiv. Același…

- Ilie Dumitrescu si Gigi Becali au avut un dialog tensionat la DigiSport, pe tema "invidiei" fostului fotbalist pe realizarile patronului FCSB. "Incearca sa te concentrezi putin, ai o stare de euforie, ai castigat cupa, felicitari, unde e invidia?", i-a transmis Ilie Dumitrescu lui Becali. "Nu…

- Turris și Petrolul au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 3 din play-off-ul ligii secunde. Erik Lincar (41 de ani) a „Spusesem ca intalnim cea mai puternica echipa din cele 6. Jucatorii sunt experiementați, cu talie, atenți la fazele fixe, foarte buna echipa. A fost un joc destul de deschis, unii…

- Petrolul și Rapid se intalnesc astazi in play-off-ul pentru promovarea in Liga 1. Fanii ploieșteni au luat cu asalt arena „Ilie Oana” pentru a-și incuraja favoriții inaintea meciului. Petrolul debuteaza astazi in play-off fara cei șase fotbaliști care au contractat noul coronavirus. Formația lui Costel…

- Un film postat pe Facebook care reda momentul in care este incatusat un barbat a devenit viral. Lumea acuza Politia ca persoana respectiva este incatusata fiindca a refuzat sa i se ia temperatura. "Un cetatean roman a fost incatusat, pentru ca a refuzat sa fie termoscanat la intrarea in magazin", este…

- Miercuri, 13 mai 2020, FRF a facut public anunțul privind modalitatea in care se va continua campionatul Ligii a II-a, deja fiind știut astfel ca echipele clasate pe locurile 1-6 vor continua competiția, printr-un play-off, fiecareia urmand a-i fi injumatațit și, dupa caz, rotunjit punctajul inregistrat…