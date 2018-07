Stiri pe aceeasi tema

- Promovarea educației incluzive - o perspectiva pozitiva pentru copiii cu nevoi speciale / În centrele de educație incluziva, activitațile educaționale urmaresc realizarea unor sarcini speciale, care deriva din specificul deficiențelor asociate ale elevilor din aceste școli. Specialistul Centrului…

- Problemele de educație au preocupat mereu omenirea. Chiar sa fi trecut zeci de ani, nimic nu se schimba. Despre educație se vorbește de la caz la caz. Totul e pe vechi. Numai drepturi, fara obligațiuni. Inca Mihai Eminescu scria ca ”Educatiunea e cultura caracterului, cultura e educatiunea mintii”.…

- Procurorii DIICOT au facut miercuri, peste 50 de percheziții pentru a destructura clanul Ștoaca, gruparea mafiota bazata pe relații de familie. Gruparea de tip mafiot, specializata in traficul de droguri de mare risc, era bazata pe relații de familie, iar conducerea clanului era predata din tata in…

- Este una dintre cele mai frumoase femei din Romania și are o cariera la care mulți doar viseaza. Antonia, caci despre ea este vorba, ne-a spus cum reușește sa se imparta intre cariera și viața de familie.

- Organizația Caritas invita toți satmarenii dornici sa faca un bine la a XII-a ediție a „Caritas Charity Walk”. Scopul plimbarii caritabile in acest an este dotarea gradinii senzoriale cunoscuta sub denumirea de „Gradina Magica” cu echipamentul necesar derularii activitaților terapeutice. Gradina situata…

- Cum ar fi ca elevii sa poata explora spațiul cosmic prin realitatea virtuala? Sa descopere ca matematica poate fi chiar distractiva? Sa invețe sa construiasca roboți, sa creeze aplicații mobile sau sa gandeasca de mici ca adevarații antreprenori? Toate acestea vor fi posibile in curand prin TwentyTu…

- Aproximativ 60 de tone de pesticide, stocate pe teritoriul UTA Gagauzia, au fost astazi evacuate pentru distrugere în Polonia. Pesticidele au fost colectate din localitatile Besghioz, Gaidar, Joltai, Cazaclia, Chiriet-Lunga, Copceac si Tomai si stocate în depozitul central din localitatea…

- Aproximativ 12% dintre minori sunt dependeti de internet, iar o treime dintre parinti sunt ingrijorati in legatura cu timpul petrecut de copii in mediul online, arata un studiu realizat de Kasperky Lab. Potrivit parintilor 12% dintre minori sunt dependenti de Internet, iar pe langa temerea ca ar putea…