- Premierul Marcel Ciolacu va participa astazi la prima ședința comuna a Guvernelor Romaniei și Ucrainei, impreuna cu mai mulți membri ai Cabinetului și experți din domeniile apararii, agriculturii, transporturilor, energiei, afacerilor interne, sanatații, gazduita la Kiev.Potrivit unui comunicat de…

- Premierul Marcel Ciolacu va face o vizita oficiala, miercuri, la Kiev, unde va avea intrevederi cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, prim-ministrul Denys Shmyhal, si cu presedintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, potrivit unor surse politice. Primul ministru a anunțat ca s-a ajuns la un…

- Premierul Marcel Ciolacu efectueaza, miercuri, o vizita la Kiev, urmand sa aiba intrevederi cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, prim-ministrul Denys Shmyhal, si cu presedintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, potrivit unor surse politice, conform agerpres.ro. Sursele citate au precizat ca…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in contextul vizitei inaltului oficial ucrainean la Bucuresti. Potrivit unui comunicat remis de guvern, cei doi demnitari au avut un schimb de opinii privind demersurile…

- Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca și Alfred Simonis sunt doar cațiva dintre oamenii politice pe care ii va intalni președintele Ucrainei in vizita sa in Romania. Vizita este programata sa aiba loc maine și va dura o zi. De asemenea, Volodimir Zelenski va avea și un discurs in fața plenului…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat joi, dupa intrevederea cu presedintele american, Joe Biden, la Casa Alba, ca SUA va ajuta Ucraina sa isi consolideze apararea aeriana pe durata iernii care se apropie, informeaza Rador."Am ajuns la un acord pentru intarirea capacitatilor de aparare…

- In prezent exista mari semne de intrebare cu privire la legitimitatea democratica a unor alegeri. Și asta pentru ca majoritatea canalelor de televiziune sunt puternic controlate de guvern, soldații ar trebui sa voteze in tranșee, iar milioane de ucraineni au fugit in strainatate, scrie site-ul de știri…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a spus ucrainenilor, in discursul sau zilnic, ca se intoarce acasa din turneul european inceput sambata cu un nou sprijin politic si noi acorduri, ce vor face Ucraina mai puternica. Toata lumea confirma in mod clar integritatea teritoriala a Ucrainei”,…