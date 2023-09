Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie, 200 de angajați ai E.ON Romania vor parcurge intreg traseul de 1.400 de kilometri de pe Via Transilvanica, in cadrul proiectului . Compania a transmis ca proiectul debuteaza vineri, 1 septembrie, atunci cand doua echipe vor porni simultan din nord, de la Putna și din sud, de la […]…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca pe autostrada Pitesti-Sibiu se lucreaza bine si ca sectorul Pitesti-Curtea de Arges se va deschide circulatiei mai repede decat era estimat. Grindeanu a adaugat ca in luna septembrie se va da in circulatie un lot din Autostrada Transilvania,…

- Mircea Geoana, a strabatut cu bicicleta duminica pentru prima data traseul de pe Via Transilvanica intre Ciugud si Alba Iulia, alaturi de fratii Useriu si de alti voluntari. Am profitat de prezenta in inima Transilvaniei pentru a face primul meu traseu de Via Transilvanica. Nu a fost atat de lung pe…

- Via Transilvanica, traseul de drumeții lung de 1.400 de kilometri, care strabate Romania de la Putna pana la Drobeta Turnu‑Severin, a caștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2023, alaturi de alte 29 de proiecte din 21 de țari.

- Felicitari, Calauzele Apelor și Via Transilvanica! Cele 2 proiecte remarcabile din Romania au caștigat cele mai importante premii pentru patrimoniu din Europa in 2023! „Calauzele Apelor” vizeaza satele de-a lungul Dunarii cu acces limitat la activitați culturale. Prin intermediul ambarcațiunii tradiționala…

- 30 de proiecte remarcabile in materie de patrimoniu, din 21 de țari, au fost premiate de Comisia Europeana și Europa Nostra, iar printre caștigatori se numara și traseul de lunga distanța Via Transilvanica. Traseul turistic traverseaza Romania de la Putna la Drobeta Turnu Severin, se intinde pe mai…

- Proiectul Via Transilvanica, traseul care traverseaza Romania și prin județul nostru, caștigatorul Premiului Europa Nostra 2023 Proiectul Via Transilvanica, traseul care traverseaza Romania și prin județul nostru, caștigatorul Premiului Europa Nostra 2023 Comisia Europeana și Europa Nostra au anunțat…

- CUTREMUR de peste 5 grade pe scara Richter in Romania. A avut loc la adancimea de 6.4 kilometri Uu cutremur a zguduit marți seara, in jurul orei 20.26, zona Crișana, Arad, fiind un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.3, la adancimea de 6.4 kilometri. Cutremurul s-a produs la 24kilometri E de…