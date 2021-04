Stiri pe aceeasi tema

- ACS Volei Turda se afla in fața turneului final de promovare in Divizia A1, turneu ce se va desfașura in acest week-end, in sala „Ion Constantinescu” din Craiova. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ACS Volei Turda a pierdut astazi, scor 0-3, duelul cu SCMU Craiova, din etapa a II-a a turneului semifinal de promovare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ACS Volei Turda a caștigat primul meci de la turneul semifinal care se desfașoara in aceste zile la Craiova. 3-0 la seturi, cu Poli Timișoara, iar șansele de a prinde turneul final pentru calificarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sambata, 27 martie, de la ora 15.00, se va disputa manșa tur a sferturilor de finala din EHF European League, intre HC Dunarea Braila și CS Minaur Baia Mare. Partida va avea loc in Sala Polivalenta “Danubius” și va fi arbitrata de cuplul din Kosovo Ilir Bytyqi și Syart Kasapi. Delegat EHF este Nicolae…

- ACS Volei Turda se afla in fața turneului semifinal, primul dintre marile „hop-uri” in drumul spre promovarea in prima liga. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a obținut vineri seara un rezultat de excepție pentru baschetul feminin romanesc, calificandu-se in optimile de finala ale EuroCup, dupa ce a invins intr-un meci dramatic echipa spaniola Cadi La Seu, cu scorul de 57-50 (26-34). De 4 ori campioana a Romaniei la baschet…

- Jucatoarea Georgiana Onea s-a stins din viata la varsta de 21 de ani, din cauza unei maladii rare. Sportiva a fost supusa unei interventii chirurgicale in Italia in iulie 2018, dar fata nu a mai putut lupta pentru viata sa. Tanara a fost eleva la Colegiul Tehnic Gheorghe Balș din Adjud și era jucatoare…

