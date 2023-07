Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o intalnire cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania, premierul Marcel Ciolacu a anunțat marți ca saptamana viitoare vor fi adoptate decizii concrete pentru descentralizarea fondurilor europene.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat marți, dupa o intalnire cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania, ca saptamana viitoare vor fi adoptate decizii concrete pentru descentralizarea fondurilor europene.Premierul a avut marți o intalnire cu primarii celor mai importante orașe ale țarii,…

- Zi plin la Palatul Victoria. Marcel Ciolacu a participat la consultari cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania. Iar de la ora 15, acesta ii primeste la sediul guvernului pe elevii romani care au obținut performanțe la Olimpiada Internaționala de Matematica din Japonia.

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, in ziua de 18 iulie 2013, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania, imediat dupa ce șeful Guvernului ceruse demisii de primari, in scandalul azilelor de batrani. Intalnirea premierului cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania se desfașoara…

- Consultari la Guvern cu primarii. Premierul Marcel Ciolacu va avea discuții, la ora 11.00, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania. Potrivit unor surse, discuțiile se vor baza insa și pe costurile pentru incalzirea orașelor in aceasta iarna , in contextul in care in ultimii ani edilii…

- Noul Guvern Marcel Ciolacu (PSD-PNL) incearca sa convinga lanțurile de magazine alimentare sa scada prețurile la alimentele de baza precum carnea, painea, uleiul, faina, lactatele, laptele.Premierul Marcel Ciolacu s-a consultat marți, la Palatul Victoria, cu liderii rețelor comerciale din sectorul…

- „Ma bucura deschiderea mediului de afaceri de a agrea, urmare a dialogului nostru, un mecanism viabil, simplu si clar care, alaturi de masurile guvernamentale, sa duca la reducerea inflatiei si la cresterea puterii de cumparare a romanilor. Guvernarea noastra este in primul rand pentru oameni, iar …

- Premierul Marcel Ciolacu a avut marti, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentantii Asociatiei marilor retele comerciale din sectorul alimentar. Discutiile sunt axate pe stabilirea unui mecanism functional agreat intre Guvern si mediul privat pentru reducerea pretului la produse alimentare de baza,…