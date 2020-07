Premierul și ministrul Transportuilor, Lucian Bode, au declarat ca e nevoie de o mobilizare mai mare din partea constructorilor pentru a putea finaliza aceste loturi, care trebuiau date in folosinta de acum doi ani. Primul lot al austostrazii Sebeș-Turda de la Sebeș la Alba Iulia Nord are 17 km, iar cel de-al doilea de la Alba Iulia pana la Aiud masoara 24 de km. Daca pe lotul 1 lucrarile sunt finalizate in proportie de 90%, pe lotul 2 e nevoie de o suplimentare a utilajelor, dar si de un numar mai mare de angajati, in jur de 300, pentru a termina autostrada la timp. „Nu avem in acest moment…