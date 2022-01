Promenada Mall Craiova intră în linie dreaptă Noul mall Promenada Craiova a primit la inceputul acestui an autorizația de construire, astfel ca lucrarile intra in linie dreapta. Termenul de finalizare al construcției este luna martie a anului viitor. Astfel, din 2023, orașul urmeaza sa aiba un nou centru comercial, proiectat de la zero de catre dezvoltatorii de la NEPI Rockcastle, care pun, astfel, Craiova pe harta marilor investiții in retail. Autorizația a fost publicata pe site-ul Primariei Municipiului Craiova și poate fi vizualizata urmand link-ul http://www.eprim.ro/portal/craiova/Urbanism.nsf/3f5ee0232a7bced6c225816b00409dab/3f1ace4d852d2c56c225878a00393ca0?OpenDocument… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vizibilitatea este redusa, duminica, din cauza cetii, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta pe tronsonul cuprins intre kilometri 144 si 212, precum si pe A4, pe alocuri, informeaza Centrul INFOTRAFIC, potrivit Agerpres. Citește și: CJUE arata cum poate deveni dreptul UE SUPERIOR dreptului…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, a facut interpelari pentru a ajuta 90 de familii din București, lasate in bezna pentru ca Nicușor Dan nu semna certificatul de urbanism. Inspectoratul de Stat in Construcții l-a amendat pe Nicușor Dan și il obliga sa semneze certificatul de urbanism. ”Nicușor…

- Marius Barbu, de la NEPI-Rockcastle, dezvoltatorul care va aduce in Craiova primul mall construit de la zero, spune ca pana la finalul anului se va demara marea investitie de la Craiova. Acesta crede ca noul centru comercial va fi primit foarte bine de catre locuitori si va aduce orasul in prima linie…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora (07:00), se circula in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea sub 200 metri și izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele: Alba, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș și Sibiu.…

- „Prevad o scadere accelerata a suprafeței locuințelor”, spune arhitectul Radu Negoița pentru Libertatea. Specialistul vorbește despre motivele pentru care noile apartamente sunt tot mai mici și explica modalitatea in care dezvoltatorii iși pacalesc clienții. Spațiul de locuire a devenit mai important…

- Șeful Departamentului pentru Situații de urgențaa, Raed Arafat, a susținut vineri dupa-amiaza o declarație de presa, dupa ședința de Guvern. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=4329070237161360¬if_id=1634909837981613¬if_t=live_video Raed Arafat a declarat ca in acest moment nu mai…

- Cod roșu la Spitalul Targu Carbunesti. Instalația de oxigen a cedat Instalația de oxigen de la spitalul din Târgu Carbunești a cedat, iar bolnavii sunt transferati catre alte spitale din județ - spune prefectul județului Gorj, Marcel Iacobescu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (22…

- Salariul unei secretare variaza extrem de mult in Romania, atat in funcție de marimea orașului in care activeaza, cat și in funcție de domeniul in care acționeaza compania la care lucreaza, arata datele colectate de Salario, comparatorul de prețuri realizat de catre eJobs . Trustul de presa Ringier,…