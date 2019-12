Promenada expediaza gratuit, in tara si in strainatate, cadourile de Craciun Promenada Mall ofera livrare gratuita, atat in tara, cat si in strainatate, pentru clientii care vor sa trimita cadouri de Craciun. Transportul gratuit se aplica cumparaturilor de peste 500 lei, respectiv 1.000 lei, pentru care vizitatorii pot primi si vouchere. Totodata,cu ocazia sarbatorilor de iarna, Promenada va avea un program special de functionare, care include si activati si spectacole pentru copii.







Promenada Mall ofera vizitatorilor care fac cumparaturi in valoare de minimum 1.000 de lei, parfumuri si vouchere Beautik Haute Parfumerie, vouchere cadou in valoare… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

