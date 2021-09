Proiectul ”Ținutul lui Creangă” revine: 3.440.097,18 lei doar pentru studiul de prefezabilitate Dupa o perioada in care nu existau semne ca ar putea veni bani pentru finanțarea unor proiecte mari, Consiliul Județean Neamț reia una dintre marotele lui Ionel Arsene – Complexul de agrement ”Ținutul lui Creanga”, care ar trebui construit la Targu Neamț. In 7 septembrie a fost lansata pe SICAP procedura de achiziție pentru achiziționarea studiului de prefazibilitate și demonstrație tehnologica pentru construirea complexului. Valoarea este de (doar) 3.440.097,18 lei, in condițiile in care se vorbește despre o valoare finala a lucrarilor undeva la 60 de milioane de euro. La modul ideal, ” proiectantul… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

