Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de modificare a Legii cu privire la gazele naturale, Legii cu privire la energetica, Codului penal a fost votat, astazi, de Parlament in cea de-a doua lectura. Scopul principal al documentului este de a asigura cadrul normativ necesar pentru o gestionare eficace a unor eventuale situații excepționale…

- Salariul mediu in educație, care acum este de 6.500 lei, va ajunge la 9.300 lei, iar majorarea va intra in vigoare din septembrie, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vineri, 15 iulie, la B1TV. Potrivit propunerilor din noile legi ale Educației, aflate in dezbatere publica, salariile profesorilor…

- Moldova va beneficia de asistența in marime de 15 milioane de euro din partea Agenției Franceza pentru Dezvoltare. Proiectul de ratificare a Contractului de credit a fost votat de Parlament.

- Parlamentul a susținut inițiativa legislativa care are drept scop asigurarea echilibrului intre munca și viața de familie și mai multe opțiuni de implicare a taților in ingrijirea copilului. Proiectul de modificare a Codului muncii și altor legi, elaborat de deputații Fracțiunii parlamentare ”Partidul…

- Legislația in domeniul drepturilor de autor și drepturile conexe va fi armonizata la reglementarile acquis-ului comunitar european. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat in prima lectura in cadrul ședinței plenare de astazi. ”Instituirea noului cadru legal presupune reformarea ampla…

- Obligativitatea prezentarii certificatului de inmatriculare ar putea fi anulata, iar inspectorii de patrulare vor putea verifica acest lucru in baza sistemului online. Totodata, polița de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA) va putea fi procurata online.

- Deputații se intrunesc in ședința. Prim-ministra, Natalia Gavrilița, este așteptata la Parlament cu solicitarea privind prelungirea starii de urgența. Pe ordinea de zi mai sunt circa 20 de proiecte.

- Parlamentul a votat in prima lectura proiectul de ratificare a Acordului intre Republica Moldova și Uniunea Europeana privind activitațile operative desfașurate de Agenția Europeana pentru Poliția de Frontiera și Garda de Coasta in Republica Moldova (FRONTEX).