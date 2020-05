Stiri pe aceeasi tema

- PSD, ALDE și Pro Romania, partide care se afla in opoziție, dar care dețin majoritatea in Parlament, au inițiat o propunere legislativa ce prevede anularea amenzilor date romanilor in perioada starii de urgența și returnarea banilor celor care au platit deja sancțiunile aplicate de autoritați. Potrivit…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca a propus ca proiectul care prevede anularea amenzilor date de autoritați in baza ordonanțelor militare sa fie preluat de Guvern, ca sa fie "transformat intr-o Ordonanta de Urgenta"."Pentru a veni in sprijinul romanilor care au fost amendați in…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, propune, marți, in cadrul unei postari pe contul sau de Facebook, ca proiectul unor parlamentari ALDE, PSD și Pro Romania, referitor la anularea amenzilor date in...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, propune ca proiectul unor parlamentari ALDE, PSD si Pro Romania, referitor la anularea amenzilor date de catre autoritati in baza ordonantelor militare in perioada starii de urgenta, sa fie preluat de Guvern. "Cei care am facut acest proiect de lege ne-am…

- Amenzile primite in timpul starii de urgenta ar putea fi anulate automat, daca proiectul promovat de ALDE, PSD si Pro Romania va trece. ALDE a postat pe Facebook și o modalitate de a contesta amenzile. ”Daca te numeri printre cei amendati in aceasta perioada, iata pasii pe care trebuie sa-i urmezi,…

- Opoziția promite un proiect de lege care sa anuleze in mod automat amenzile date in starea de urgența, declarate neconstituționale miercuri. Vor fi insa și excepții de la aceasta amnistie, respectiv „contravențiile primite pentru incalcarea masurii de carantina, tulburarea ordinii publice și alte fapte…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca partidul sau, PSD si Pro România au elaborat un proiect de lege prin care sa fie anulate, în mod automat, majoritatea amenzilor date în perioada starii de urgenta si nu prin intermediul instantei.„Am luat act de…

- Presedintele ALDE a anuntat ca partidul sau impreuna cu PSD si Pro Romania a elaborat un proiect de lege prin care sa fie anulate, in mod automat, majoritatea amenzilor date in perioada starii de urgenta. Masura este menita sa evite supraaglomerarea instanțelor de judecata cu cei ce vor contesta sancțiunile.…